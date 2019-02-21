Каролина Плишкова упустила победу над Шувей Се в четвертьфинале соревнований в Дубае.

Шувей Се - (4) Каролина Плишкова - 6:4, 1:6, 7:5
В начале матча именно Каролина Плишкова имела достаточно шансов для того, чтобы повести с брейком. Уже в первом гейме на приеме Каролина добралась до брейк-поинта, но Шувей отыгралась. Ближе к завершению партии чешская теннисистка заработала сразу 3 брейковых мяча за один гейм на приеме, но и в этом случае Се смогла защитить собственную подачу. Казалось, что вот-вот Плишкова может додавить соперницу, но на деле вышло все по-другому. Два следующих гейма Шувей выигрывает под ноль, оформив сначала уверенный брейк, а потом и спокойно подав на победу в стартовой партии.
Во втором сете Плишкова, на правах явного фаворита, наконец полностью прибрала инициативу к своим рукам. Каролина уверенно держала собственные подачи, не позволив сопернице даже приблизиться к брейк-поинтам, а сама оформила сразу 2 брейка, которые и позволили чешской теннисистке сравнять счет по сетам.
Решающий отрезок матча Каролина начала так же уверенно, повела сразу с двумя брейками, но практически моментально у Шувей стали появляться шансы на спасение. Сначала представительница Тайваня не воспользовалась брейк-поинтом, потом упустила двойной брейковый мяч. Но в тот момент, когда Плишкова вышла подавать на матч, проблемы чешской теннисистки уже превратились в снежный ком. Се методично ликвидировала оба брейка, а потом и в третий раз подряд отличилась на приеме, организовав таким образом впечатляющий камбек со счета 1:5 в решающей партии.
Теперь в полуфинале соревнований в Дубае Шувей Се сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой и Викторией Кузмовой.
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