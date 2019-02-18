Онс Жабер становится соперницей Элины Свитолиной по второму кругу соревнований в Дубае.

Элина Свитолина начнет защиту своего прошлогоднего титула на соревнованиях в Дубае поединком против представительницы Туниса Онс Жабер. В матче первого круга Онс в двух партиях переиграла хорватскую теннисистку Донну Векич, занимающую на данный момент 25-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Жабер добилась победы с минимальным перевесом в один брейк, ну а второй сет представительница Туниса выиграла на затяжном тай-брейке. На победу в матче Онс Жабер потратила 1 час и 55 минут игрового времени.
Онс Жабер - Донна Векич - 6:4, 7:6(9)
Элина Свитолина лишь однажды играла против Онс Жабер. На соревнованиях в Тайване в 2017-м году украинская теннисистка добилась сложнейшей победы в трех партиях - 6:1, 3:6, 7:6(4).
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