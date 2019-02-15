Данила Калениченко выходит в финал фьючерса в Великобритании.

Украинский теннисист Данила Калениченко, занимающий на данный момент лишь 630-ю строчку мирового рейтинга, становится первым финалистом соревнований категории Фьючерс в британском Барнстапле. Данила, начинавший выступления на турнире еще с сита квалификации, в матче 1/2 финала в двух партиях обыграл местного спортсмена Райана Пенистона, занимающего 675-ю позицию в мировой классификации. На победу в матче Калениченко потратил 1 час и 35 минут игрового времени.
Данила Калениченко - Райан Пенистон - 6:3, 6:4
За титул соревнований в Барнстапле Данила Калениченко поспорит с победителем матча между немцем Бенджамином Хассаном и представителем Нидерландов Тимом ван Рийтховеном.
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