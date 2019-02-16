Данила Калениченко уступил в финале Фьючерса в Великобритании.

Украинский теннисист Данила Калениченко не смог выиграть финальный поединок Фьюсерса в британском Барнстапле. В титульном матче турнира Данила в трех партиях уступил представителю Нидердандов Тиму ван Рийтховену, занимающему на данный момент 412-ю строчку мирового рейтинга. Калениченко на тай-брейке проиграл стартовый сет встречи, вырвал победу во второй партии и перевёл, таким образом матч в решающий отрезок. Но вот на него украинскому теннисисту, начавшему выступления в Барнстапле с сита квалификации, банально не хватило ми сил. Финальный матч продолжался чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
Тим ван Рийтховен - Данила Калениченко - 7:6(5), 3:6, 6:1
Для ван Рийтховена турнир в Барнстапле становится уже 5-м выигранным в карьере Фьючерсом.
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