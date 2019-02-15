Ангелина Калинина успешно стартовала в квалификации турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с уверенной победы начала выступления в квалификации соревнований категории WTA Premier в Дубае. В первом раунде отбора Ангелина в двух партиях переиграла американку Эйжу Муххамад, занимающую на данный момент 175-ю строчку мирового рейтинга. Несмотря на то, что поединок изобиловал брейками, в каждом из сетов Калинина сумела добиться перевеса в счете и оставить за собой оба отрезка встречи с одинаковым счетом - 6:3. На победу в матче украинская теннисистка потратила час с четвертью игрового времени.
Ангелина Калинина - Эйжа Муххамад - 6:3, 6:3
Следующей соперницей Ангелины Калининой в квалификации соревнований в Дубае станет первая ракетка предварительной стадии турнира еще одна представительница США Бернарда Пера.
Стоит отметить, что за выход в основную сетку соревнований в Дубае борется еще одна украинская теннисистка Валерия Страхова.
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