Дарья Касаткина зачехлила ракетку в Дубае уже после второго круга.

11-я ракетка соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела преодолеть даже стадию второго круга. В трех партиях Дарья уступила американке Софье Кенин, занимающей на данный момент 37-ю строчку мирового рейтинга. Касаткина вела в стартовой партии матча с брейком - 3:0, но умудрилась получить от соперницы скрытую баранку. В двух последующих сетах обе теннисистки испытывали некоторые трудности с собственной подачей, но в концовке матча чуть лучше с ними справилась именно представительница США. На победу в противостоянии Софья Кенин потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
Софья Кенин - (11) Дарья Касаткина - 6:3, 2:6, 6:4
В третьем раунде соревнований в Дубае Софья Кенин сыграет с победительницей матча между Кики Бертенс и Викторией Кузмовой.
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