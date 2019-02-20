Анжелик Кербер с баранкой в решающем сете уступила Шувей Се в третьем раунде турнира в Дубае.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Дубае 5-й номер посева, не сумела пробиться в четвертьфинал турнира. В матче третьего круга Анжелик потерпела поражение от представительницы Тайваня Шувей Се, занимающей на данный момент 31-ю строчку мирового рейтинга. Кербер в напряженной борьбе выцарапала победу в стартовой партии, позволила сопернице сравнять счет по сетам и попросту провалила решающий отрезок матча. В нем Анжелик получила от Шувей полноценную баранку. На победу в матче Шувей Се потратила чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
Шувей Се - (5) Анжелик Кербер - 5:7, 6:4, 6:0
В четвертьфинале соревнований в Дубае Шувей Се сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Элисон Риске.
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