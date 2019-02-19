вторник, 19 февраля 2019 г.

Анжелик Кербер добилась непростой победы на старте турнира в Дубае.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер удачно стартовала на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Дубае, хотя для того, чтобы обыграть свою первую соперницу 5-й ракетке турнира пришлось организовать настоящий камбек в первой партии. По ходу сета Анжелик уступала словенской спортсменке Далиле Якупович сразу с двумя брейками, но спаслась, а потом и двойной сет-болл у соперницы на приеме ликвидировала. После победы в первой партии на тай-брейке Кербер достаточно уверенно выиграла второй сет и чуть более чем за полтора часа игрового времени шагнула в третий круг соревнований.


(5) Анжелик Кербер - (LL) Далила Якупович - 7:6(4), 6:3

Крайне неудачным для явного фаворита встречи получилось начало матча второго круга соревнований в Дубае. Анжелик Кербер начала поединок против Далилы Якупович с упущенной подачи, а в середине стартовой партии и вовсе отпустила соперницу в солидный отрыв. Далила повела со счетом 5:1, но дважды не смогла подать на победу в сете.

Казалось, что Анжелик полностью перехватила инициативу, организовав такой впечатляющий камбек. Но в концовке партии Кербер снова упустила собственный гейм и позволила Якупович выйти подавать  на этот отрезок матча. Далила даже добралась до двойного сет-болла, но и из этой ситуации немецкая теннисистка выпуталась. Анжелик оформила обратный брейк и на "тае" оформила сложнейшую победу в партии.

Начало второго сета получилось достаточно ровным, но с середины партии Кербер, наконец, полностью захватила инициативу. Немецкая теннисистка оформила 2 брейка и со счета 2:3 взяла сразу 4 гейма подряд.

Теперь в третьем раунде соревнований в Дубае Анжелик Кербер сыграет с представительницей Тайваня Шувей Се, которая сегодня разгромила белорусскую спортсменку Александру Саснович.

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о 17:36
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