Анжелик Кербер добилась непростой победы на старте турнира в Дубае.

(5) Анжелик Кербер - (LL) Далила Якупович - 7:6(4), 6:3
Крайне неудачным для явного фаворита встречи получилось начало матча второго круга соревнований в Дубае. Анжелик Кербер начала поединок против Далилы Якупович с упущенной подачи, а в середине стартовой партии и вовсе отпустила соперницу в солидный отрыв. Далила повела со счетом 5:1, но дважды не смогла подать на победу в сете.
Казалось, что Анжелик полностью перехватила инициативу, организовав такой впечатляющий камбек. Но в концовке партии Кербер снова упустила собственный гейм и позволила Якупович выйти подавать на этот отрезок матча. Далила даже добралась до двойного сет-болла, но и из этой ситуации немецкая теннисистка выпуталась. Анжелик оформила обратный брейк и на "тае" оформила сложнейшую победу в партии.
Начало второго сета получилось достаточно ровным, но с середины партии Кербер, наконец, полностью захватила инициативу. Немецкая теннисистка оформила 2 брейка и со счета 2:3 взяла сразу 4 гейма подряд.
Теперь в третьем раунде соревнований в Дубае Анжелик Кербер сыграет с представительницей Тайваня Шувей Се, которая сегодня разгромила белорусскую спортсменку Александру Саснович.
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