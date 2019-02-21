Катерина Козлова учинила еще один разгром в Будапеште и вышла в четвертьфинал турнира.

Катерина Козлова становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA International в Будапеште. На стадии второго круга украинская теннисистка буквально уничтожила представительницу США Мэдисон Бренгл, занимающую на данный момент 95-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Козлова отдала сопернице всего 1 гейм и отвесила той полноценную баранку в стартовом сете поединка. Как и в матче первого круга Катерина справилась с оппоненткой даже менее чем за час игрового времени.
Катерина Козлова - Мэдисон Бренгл - 6:0, 6:1
Теперь в 1/4 финала соревнований в Будапеште Катерина Козлова сыграет с первой ракеткой турнира Алисон ван Эйтванк из Бельгии.
Напомним, что в первом раунде соревнований в столице Венгрии Катерина Козлова разгромила 7-ю ракетку турнира Йоханну Ларссон
из Швеции.
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