Катерина Козлова разгромила Йоханну Ларссон на старте турнира в Будапеште.

Катерина Козлова с разгромной победы над 7-м номером посева начинает выступления на соревнованиях категории WTA International в Будапеште. В первом раунде турнира украинская теннисистка в двух партиях обыграла представительницу Швеции Йоханну Ларссон, занимающую 69-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Катерина отдала сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов противостояния. На стартовую победу в столице Венгрии Катерина Козлова потратила всего 53 минуты игрового времени.
Катерина Козлова - (7) Йоханна Ларссон - 6:1, 6:1
Во втором раунде соревнований в Будапеште Катерина Козлова сыграет с победительницей матча между местной теннисисткой Фанни Столар и американкой Мэдисон Бренгл.
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