Денис Шаповалов не сумел преодолеть уже стартовый раунд соревнований в Марселе.

Канадский теннисист Денис Шаповалов проигрывает уже стартовый матч на соревнованиях категории ATP-250 во французском Марселе, на которых он был посеян под 4-м номером. Во втором раунде турнира Денис в двух партиях уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину, занимающему на данный момент 50-ю строчку мирового рейтинга. Успех в стартовой партии встречи Михаилу принес единственный брейк, а вот во втором сете ни одному из спортсменов так и не удалось отличиться на приеме. Итоговую победу Кукушкин оформил на тай-брейке. На выход в четвертьфинал турнира в Марселе Михаил Кукушкин потратил 1 час и 25 минут игрового времени.
Михаил Кукушкин - (4) Денис Шаповалов - 6:4, 7:6(4)
В четвертьфинале соревнований в Марселе Михаил Кукушкин сыграет с победителем матча между итальянским теннисистом Маттео Берреттини и россиянином Андреем Рублевым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий