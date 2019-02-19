Кики Бертенс проигрывает уже на старте соревнований в Дубае.

7-я ракетка соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае представительница Нидерландов Кики Бертенс не сумела преодолеть уже стартвый для себя второй раунд турнира. На тай-брейке решающего сета Кики уступила словацкой теннисистке Виктории Кузмовой, занимающей на данный момент 46-ю строчку мирового рейтинга. Примечательно, что в третьей партии Кузмова лидировала с брейком, подавала на победу и даже добралась до матч-болла, но Бертенс отыгралась и дотянула до тай-брейка, на котором, правда, сильнее оказалась именно Виктория. На неожиданную победу Виктория Кузмова потратила два с четвертью часа игрового времени.
Виктория Кузмова - (7) Кики Бертенс - 6:2, 4:6, 7:6(6)
В третьем раунде соревнований в Дубае Виктория Кузмова сыграет с американкой Софьей Кенин, которая чуть ранее одолела 11-ю ракетку турнира россиянку Дарью Касаткину
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий