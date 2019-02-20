Виктория Кузмова становится четвертьфиналисткой турнира в Дубае.

Словацкая теннисистка Виктория Кузмова пробивается в четвертьфинал крупных соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае. На стадии третьего круга Виктория в трех партиях переиграла американку Софью Кенин, занимающую на данный момент 37-ю строчку мирового рейтинга. Кузмова разгромно проиграла стартовый сет противостояния, уступала с брейком по ходу второй партии и даже позволила сопернице заработать 3 матч-болла на приеме. Но Виктория не просто отыгралась, а и через несколько минут помешала Кенин подать на матч. В итоге в противостоянии случился перелом - Кузмова выцарапала второй сет, ну а в третьем уже уверенно додавила соперницу. На выход в четвертьфинал турнира в Дубае Виктория Кузмова потратила два с четвертью часа игрового времени.
Виктория Кузмова - Софья Кенин - 1:6, 7:5, 6:2
В 1/4 финала соревнований в Дубае Виктория Кузмова сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой. 2-я ракетка турнира в своем матче третьего круга переиграла Дженнифер Бреди
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