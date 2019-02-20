Петра Квитова добивается трехсетовой победы над Дженнифер Бреди и выходит в четвертьфинал турнира в Дубае.

(2) Петра Квитова - (Q) Дженнифер Бреди - 7:5, 1:6, 6:3
Уже в стартовом гейме отчетного поединка Петре удалось зацепиться за подачу соперницы и заработать сразу тройной брейк-поинт. Правда, отличиться на приеме чешской теннисистке так и не удалось - ценой невероятных усилий Бреди собственную подачу таки защитила. В середине партии, правда, Квитова таки получила перевес с брейком, но моментально упустила собственную подачу, позволив Дженнифер быстро ликвидировать отставание в счете. Казалось, что партия вполне может завершиться тай-брейком, но в последний момент Петра еще раз отличилась на приеме и тут же успещно подала на сет.
А вот вторая партия вышла для Квитовой попросту провальной. Вроде бы в начале сета у самой чешской теннисистки было предостаточно шансов на брейк, но при этом собственные подачи упускала только Петра. Итак, в стартовом гейме 2-я ракетка турнира не воспользовалась сразу 4-я брейк-поинтами, а уже в следующем гейме отпустила соперницу в отрыв. В середине партии Дженнифер увеличила свой перевес, а под занавес сета вполне могла и третий брейк оформить, но Квитова отыгралась с двойного сет-болла. Правда, помешать Бреди подать на партию с первой же попытки Петра так и не сумела.
Решающий отрезок поединка начался с еще одного непростого гейма на подаче чешской теннисистки. Квитова еще раз отыгралась с двойного брейк-поинта, а через несколько минут уже вела в счете с брейком. Единственный шанс на спасение у Бреди был уже ближе к завершению поединка, но единственный брейк-поинт так и остался нереализованным. Ну а Квитова фактически без проблем подала на победу в матче.
Теперь в 1/4 финала соревнований в Дубае Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Викторией Кузмовой и Софьей Кенин.
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