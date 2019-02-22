Петра Квитова добилась волевой победы над Шувей Се и стала первой финалисткой соревнований в Дубае.

(2) Петра Квитова - Шувей Се - 3:6, 6:2, 6:4
Первый полуфинальный поединок турнира в Дубае начался крайне спокойно. Как Петра Квитова, так и Шувей Се уверенно удерживали собственные подачи и даже до брейк-поинтов добраться ни одной из теннисисток до поры, до времени не удавалось. И вот во второй половине партии тайваньская спортсменка смогла первой зацепиться на приеме и сразу же, с первого же брейк-поинта, взять подачу соперницы. Квитова к такому повороту событий оказалась просто не готова. Мало того, что серьезно пободаться за следующий гейм на подаче соперницы Петре не удалось, так еще и под занавес сета она еще раз проиграла свою подачу, причем упустила ее под ноль.
Исправлять ситуацию Петра бросилась уже с самого начала второй партии. После обмена уверенно выигранными подачами Квитова, наконец, навязала Се борьбу на приеме и тут же вырвалась вперед с брейком. Через несколько минут чешская теннисистка еще и упрочила лидерство вторым выигранным на подаче соперницы геймом. Защита следующей подачи для Квитовой получилась довольно непростой, но, отыграв 3 брейк-поинта Петра таки увеличила отрыв в счете. Могла 2-я ракетка турнира даже поставить точку в партии еще одним брейком, но Шувей спасла собственный гейм с трех сет-поинтов у соперницы. Се даже могла отыграться с первой попытки Квитовой подать на партию, но с брейк-поинта Петра важнейший гейм защитила и перевела поединок в решающий сет.
В его дебюте случился достаточно нервный обмен брейками, победительницей из которого вышла именно Квитова. Получив минимальный перевес в счете Петра приложила максимум усилий для того, чтобы его удержать и, в принципе, преуспела в этом. Ни одного шанса на отыгрыш у Шувей просто не наблюдалось - Се не сумела добраться даже до брейк-поинтов. А вот Петра могла увеличить отрыв, но с двух брейк-поинтов не смогла взять подачу соперницы. Правда, у Квитовой и не было необходимости - до победы матч она довела и с минимальным перевесом.
Теперь в финале соревнований в Дубае Петра Квитова сыграет с победительницей встречи между Элиной Свитолиной и Белиндой Бенчич.
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