Петра Квитова разгромила Викторию Кузмову в четвертьфинале турнира в Дубае.

(2) Петра Квитова - Виктория Кузмова - 6:4, 6:0
Петра Квитова, которая достаточно трудно преодолевала турнирную дистанцию на соревнованиях в Дубае, наконец, добилась уверенной победы в двух партиях. Стартовый сет встречи против Виктории Кузмовой получился, конечно, довольно непростым, но вот во второй партии чешская теннисистка просто смела соперницу с корта. Но, давайте, обо всем по порядку.
Итак, Петра начала поединок с выигранного на приеме гейма, но сразу же немного забуксовала на собственной подаче. Удержать перевес удалось, но брейк-поинт, заработанный соперницей, стал тревожным звоночком для Квитовой. Во всю мощь он прозвенел в середине стартовой партии, когда Кузмова сумела отыграться - с первого же брейк-поинта в гейме Виктория восстановила равновесие в счете. Петра включилась в борьбу по полной программе в самый важный момент сета - при приеме на победу в нем. Квитова оформила брейк под ноль и оставила за собой стартовый отрезок поединка.
Начало второй партии не вселяло излишнего оптимизма в души поклонников Петры, поскольку в первом же гейме Квитовой снова пришлось отыгрывать брейк-поинты. Но, спасшись со счета 15:40 чешская теннисистка начала методично уничтожать соперницу. В итоге - 3 брейка в исполнении Петры, 6 выигранных подряд геймов и победа в сете с полноценной баранкой для Кузмовой.
За выход в финал соревнований в Дубае Петра Квитова поспорит с представительницей Тайваня Шувей Се, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла еще одну чешскую теннисистку Каролину Плишкову, организовав настоящий камбек со счета 1:5 в решающем сете.
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