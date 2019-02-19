Петра Квитова в напряженной борьбе одолела Катерину Синякову в Дубае.

(2) Петра Квитова - Катерина Синякова - 6:7(3), 6:4, 6:4
Изначально было понятно, что старт Петры Квитовой на соревнованиях в Дубае, несмотря на высокий 2-й номер посева чешской теннисистки, простым не будет. Волей жребия Квитовой пришлось встречаться уже на стадии второго круга со своей соотечественницей Катериной Синяковой и та навязала оппонентке настоящую борьбу. Фактически в самом начале матча Петра упустила собственную подачу и в роли догоняющей Квитова провела почти весь стартовый сет.
Лишь в тот момент, когда Синякова вышла подавать на победу в партии, Квитовой удалось отыграть отставание. В итоге Петра перевела стартовый сет на тай-брейк, но уже на нем Катерина оформила победу в первом отрезке противостояния.
Вторая партия началась уже с брейка в исполнении самой Квитовой и этот успех на приеме стал решающим во всем сете. Да, в двух геймах по ходу партии Петре приходилось отыгрывать брейк-поинты. Да, в середине сета у 2-й ракетки турнира был шанс уйти в еще больший отрыв, но теперь уже Синякова спасла подачу с двух брейковых мячей. Но именно тот быстрый брейк в исполнении Петры Катерина ликвидировать до самого конца второй партии не сумела.
А вот по ходу третьей партии обе теннисистки достаточно уверенно держали собственные подачи. Брейк-поинтов зрители не видели вплоть до самой концовки сета. Но именно в ключевой момент Квитова сумела зацепиться за гейм на приеме, с первого же брейкового мяча в сете оформить успех в нем и сразу же подать на победу в противостоянии.
В третьем раунде соревнований в Дубае Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Каролин Гарсия и Дженнифер Бреди.
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