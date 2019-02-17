воскресенье, 17 февраля 2019 г.

Хенри Лааксонен выигрывает Челленджер в Бангкоке.

Швейцарский теннисист Хенри Лааксонен становится победителем соревнований категории Челленджер в Бангкоке. В титульном матче турнира Хенри уверенно переиграл 14-го номера посева израильтянина Дуди Селу, занимающего 223-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь финальный матч Лааксонен ни разу не упустил собственную подачу и трижды отличился на приеме. На победу в противостоянии Хенри Лааксонен потратил чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(3) Хенри Лааксонен - (14) Дуди Села - 6:2, 6:4

 Титул в Бангкоке становится для Хенри Лааксонена уже четвертым на Турнирах серии Челленджер в карьере.

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о 10:36
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