Магда Линетт становится полуфиналисткой соревнований в Хуахине.

Польская теннисистка Магда Линетт пробивается в 1/2 финала соревнований категории WTA International в Хуахине. На стадии четвертьфинала Магда в двух партиях переиграла представительницу Китая Яфань Ван, занимающую на данный момент 60-ю строчку мирового рейтинга. Фактически весь матч именно Линетт владела инициативой, выиграла стартовый сет сразу с двумя брейками в активе, и вела с таким же солидным перевесом во второй партии. Лишь в концовке встречи Яфань смогла впервые отличиться на приеме и помешать сопернице подать на победу. Правда, через несколько минут Магда поставила точку во встрече еще одним брейком. На выход в полуфинал турнира в Таиланде Магда Линетт потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
Магда Линетт - Яфань Ван - 6:2, 6:3
Теперь за выход в финал турнира в Хуахине Магда Линетт поспорит с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и первой ракеткой соревнований Гарбинье Мугурусой из Испании.
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