Хуан Мартин Дель Потро проигрывает в четвертьфинале турнира в Делрей-Бич.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в американском Делрей-Бич аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не смог преодолеть четвертьфинальную стадию турнира. На тай-брейке решающего сета Дель Потро уступил представителю США Маккензи Макдональду, занимающему на данный момент 84-ю строчку мирового рейтинга. В двух стартовых сетах спортсмены обменялись победами, добытыми благодаря единственным брейкам. А вот в третьей партии отличиться на приёме не удалось ни одному из соперников. Тай-брейк немного стабильнее провел именно Макдональд, который за 2 часа и чуть более чем 20 минут игрового времени оформил итоговую победу в матче.
Маккензи Макдональд - (1) Хуан Мартин Дель Потро - 6:4, 3:6, 7:6(5)
Теперь за выход в финал соревнований в Делрэй-Бич Маккензи Макдональд сыграет с молдавскимм теннисистом Раду Алботом, который в своём четвертьфинале обыграл ещё одного представителя США Стива Джонсона.
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