Жо-Вильфред Тсонга не сумел пробиться в полуфинал турнира в Роттердаме.

(5) Даниил Медведев - (PR) Жо-Вильфред Тсонга - 6:4, 6:2
Тсонга не лучшим образом вошел в матч и проиграл уже стартовый гейм на собственной подаче. Благодаря этому брейку Медведев, по сути, и оставил за собой первую партию встречи. У француза шансов отыграться попросту не было, а вот сам Даниил вполне мог упрочить свое лидерство. Но под занавес первого сета россиянин не воспользовался сразу 4-я брейк-поинтами за гейм. В итоге партию Даниил оставил за собой с минимальным перевесом.
В начале второго сета Жо-Вильфред, наконец, впервые в матче навязал сопернику серьезную борьбу на приеме, но упустил 2 брейковых мяча. А вот Медведев в середине партии под ноль взял подачу соперника. Тсонга после упущенной подачи расклеился окончательно и позволил Даниилу оформить еще один брейк. В итоге во второй партии Даниил со счета 1:2 выиграл сразу 5 геймов подряд.
В полуфинале соревнований в Роттердаме Даниил Медведев сыграет с еще одним французом Гаэлем Монфисом, который чуть ранее разгромил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины в своем четвертьфинальном поединке.
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