четверг, 14 февраля 2019 г.

Даниил Медведев обыгрывает Фернандо Вердаско на пути в четвертьфинал турнира в Роттердаме.

Россиянин Даниил Медведев становится четвертьфиналистом соревнований категории ATP-500 в Роттердаме, на которых он получил 5-й номер посева. На стадии второго круга Даниил в двух партиях переиграл испанского теннисиста Фернандо Вердаско, занимающего на данный момент 26-ю строчку мирового рейтинга. Медведев сразу с двух брейков начал поединок, позволил сопернику немного сократить отставание, но достаточно быстро восстановил комфортный перевес в счете. Во второй партии Вердаско немного выровнял игру, но именно Даниилу в концовке сета удалось оформить решающий брейк. На выход в четвертьфинал соревнований в Роттердаме Даниил Медведев потратил 1 час и 35 минут игрового времени.


(5) Даниил Медведев - Фернандо Вердаско - 6:2, 7:5

С учетом матча Кубка Дэвиса для Даниила Медведева эта победа становится уже 7-й подряд. В четвертьфинале соревнований в Роттердаме российский теннисист сыграет с победителем матча между Жо-Вильфредом Тсонгой и Таллоном Грикспуром. 

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о 15:59
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