суббота, 16 февраля 2019 г.

Элизе Мертенс неожиданно обыгрывает Симону Халеп в финале соревнований в Дохе.

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс становится победительницей соревнований категории WTA Premier в катарской Дохе. В титульном матче турнира Элизе добилась волевой победы над лидером посева румынской спортсменкой Симоной Халеп. Мертенс проиграла стартовый сет финала и уступала с брейком по ходу второй партии, но в итоге смогла переломить ход поединка. На победу в финале соревнований в Дохе Элизе Мертенс потратила чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.


Элизе Мертенс - (1) Симона Халеп - 3:6, 6:4, 6:3

 Для Элизе Мертенс титул в Дохе становится 5-м в профессиональной карьере.

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о 20:03
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