Наоми Осака завершила борьбу в Дубае уже после стартового круга.

Лидер текущего мирового рейтинга и победительница двух последних Турниров Большого Шлема японская теннисистка Наоми Осака не сумела преодолеть даже стартовый для себя второй раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае. В двух партиях Наоми уступила француженке Кристине Младенович, занимающей на данный момент 67-ю строчку мирового рейтинга. Фактически весь матч у Наоми не держалась собственная подача и разгрома удалось избежать лишь благодаря тому, что и сама Кристина периодически буксовала в своих геймах. На победу над первой ракеткой мира Младенович потратила чуть более 1 часа и 5 минут игрового времени.
Кристина Младенович - (1) Наоми Осака - 6:3, 6:3
Примечательно, что Наоми Осака проиграла свой первый матч в ранге лидера мирового рейтинга, ну а Кристина Младенович впервые в карьере обыгрывает теннисистку, находящуюся на вершине женского тура.
В третьем раунде соревнований в Дубае Кристина Младенович сыграет с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро.
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