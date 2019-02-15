Гаэль Монфис разгромил Дамира Джумхура в четвертьфинале турнира в Роттердаме.

Французский теннисист Гаэль Монфис становится полуфиналистом соренований категории ATP-500 в Роттердаме. В двух партиях Гаэль разгромил представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. За всю встречу, продолжавшуюся чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени, Монфис отдал сопернику всего 3 гейма.
Гаэль Монфис - Дамир Джумхур - 6:1, 6:2
В полуфинале соревнований в Роттердаме Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между Жо-Вильфредом Тсонгой и Даниилом Медведевым.
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