Гаэль Монфис добился волевой победы над Данилом Медведевым и оформил выход в финал турнира в Роттердаме.

Гаэль Монфис становится первым финалистом соревнований категории ATP-500 в Роттердаме. На стадии 1/2 финала Гаэль в трех партиях переиграл россиянина Даниила Медведева, получившего на соревнованиях 5-й номер посева. На то, чтобы прервать впечатляющую 8-матчевую победную серию Медведева, Монфису понадобилось 2 часа и 10 минут игрового времени.
Гаэль Монфис - (5) Даниил Медведев - 4:6, 6:3, 6:4
Теперь в финале соревнований в Роттердаме Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между Кеи Нишикори и Стэном Вавринкой.
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