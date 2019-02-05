Гаэль Монфис спокойно переиграл Виктора Троицки на турнире в Софии.

Французский теннисист Гаэль Монфис уверенно стартует на соревнованиях категории ATP-250 в Софии. В матче первого круга Гаэль, получивший в столице Болгарии 7-й номер посева, в двух партиях переиграл обладателя wild card серба Виктора Троицки, занимающего на данный момент 185-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов противостояния Монфис по разу отличился на приёме и защитил все геймы на собственной подаче. На выход во второй раунд соревнований в Софии Гаэль Монфис потратил ровно час игрового времени.
(7) Гаэль Монфис - (WC) Виктор Троицки - 6:3, 6:4
Во втором раунде соревнований в Софии Гаэль Монфис сыграет с победителем матча между Михаилом Кукушкиным и Ласло Джере.
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