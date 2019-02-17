Гаэль Монфис обыгрывает Стэна Вавринку и становится победителем соревнований в Роттердаме.

Гаэль Монфис - Стэн Вавринка - 6:3, 1:6, 6:2
Уже в самом дебюте финального поединка Гаэль сумел захватить игровую инициативу в матче, которая вылилась в достаточно быстрый брейк. А уже в следующем гейме на приёме французский теннисист вполне мог ещё раз взять подачу соперника, но Вавринка спасся с двух брейк-поинтов. Правда, второй брейк за сет Монфис таки оформил - именно этим успехом на приёме французский теннисист поставил победную точку в стартовой партии финала.
А вот во втором сете Вавринка перевернул ход поединка с ног на голову. Гаэль был попросту не похож на самого себя, а вот Стэн с лёгкостью оформлял брейк за брейком. С середины сета, когда швейцарец уже владел ощутимым перевесом в счёте, Монфис тоже стал огрызаться на приеме, но в двух геймах Вавринка отыгрывался с брейк-поинтов и в итоге добился разгромной победы в партии.
Очередной крутой поворот в матче случился в третьей партии. Монфис снова вернул себе тотальный контроль над происходящим в корте и, оформив 2 брейка вышел подавать на чемпионство. Именно в этот момент Стэн впервые за решающий сет поборолся на приёме, но дальше брейк-поинта так и не зашёл.
Для Гаэля Монфиса титул в Роттердаме становится уже 8-м в карьере. При этом проигранных финалов у француза остаётся в разы больше - 21.
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