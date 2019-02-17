Даяна Ястремская уступила Гарбинье Мугурусе на старте турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть стартовый раунд крупных соревнований в Дубае. В матче первого круга Даяна в трех партиях уступила 12-й ракетке турнира представительнице Испании Гарбинье Мугурсе. Ястремская оставила за собой стартовый сет, который просто изобиловал брейками. Но вот в двух последующих партиях Гарбинье уже куда лучше держала собственные подачи, а вот украинка продолжила испытывать трудности с этим компонентом игры. На победу в матче Гарбинье Мугуруса потратила чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
(12) Гарбинье Мугуруса - Даяна Ястремская - 4:6, 6:3, 6:3
Стоит отметить, что два предыдущих матча между этими теннисистками оставила за собой именно Ястремская. Таким образом Мугуруса сегодня размочила счет в личном противостоянии с Даяной.
Во втором раунде соревнований в Дубае Гарбинье Мугуруса сыграет с китайской теннисисткой Сайсай Чженг.
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