вторник, 19 февраля 2019 г.

Гарбинье Мугуруса шагнула в третий раунд турнира в Дубае, где сыграет с Элиной Свитолиной.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса достаточно уверенно преодолела стадию второго круга соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае. В двух партиях Гарбинье, получившая на турнире 12-й номер посева, переиграла китаянку Сайсай Чжен, занимающую на данный момент 41-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Мугуруса уступала с брейком и даже позволила сопернице выйти подавать на победу в сете. Но именно в этот момент испанская теннисистка полностью переломила ход матча, выиграла 2 гейма на приеме, оставила за собой стартовый отрезок встречи и просто разгромила Сайсай во второй партии. На победу в матче Гарбинье Мугуруса потратила 1 час и 35 минут игрового времени.


(12) Гарбинье Мугуруса - Сайсай Чжен - 7:5, 6:2

Гарбинье Мугурусе понадобилось некоторое время для того, чтобы войти в отчетный поединок. Испанская теннисистка довольно быстро упустила собственную подачу, но вполне могла моментально отыгрываться. Сайсай Чжен проявила чудеса стойкости и характера и собственный гейм удержала, отыграв сразу 5 брейк-поинтов. Казалось, что на этом все шансы Мугурусы на спасение партии исчерпаны - Чжен уверенно выигрывала собственные подачи, но взять партию китаянке так и не удалось.

Обратный брейк Гарбинье оформила уже в тот момент, когда Сайсай вышла подавать на победу в сете. Подачу соперницы Мугуруса взяла под ноль. Более того, отыграв двойной брейк-поинт в собственном гейме, испанская теннисистка сумела и второй раз подряд отличиться на приеме. Таким образом 12-я ракетка турнира взяла уже фактически проигранный сет.

В начале второй партии Мугуруса продолжила уничтожать соперницу. Гарбинье оформила сразу 2 брейка, повела - 5:0 и выиграла, таким образом 9 геймов подряд на стыке двух сетов. Полного разгрома Сайсай Чжен избежала и даже отыграла одну упущенную подачу, но точку в матче Гарбинье Мугуруса поставила еще одним выигранным на приеме геймом.

В третьем раунде соревнований в Дубае Гарбинье Мугуруса сыграет с действующей чемпионкой турнира - украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Элина стартовала на текущих соревнованиях в Дубае с победы на отказе над Онс Жабер.

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о 14:20
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