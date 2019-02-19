Гарбинье Мугуруса шагнула в третий раунд турнира в Дубае, где сыграет с Элиной Свитолиной.

(12) Гарбинье Мугуруса - Сайсай Чжен - 7:5, 6:2
Гарбинье Мугурусе понадобилось некоторое время для того, чтобы войти в отчетный поединок. Испанская теннисистка довольно быстро упустила собственную подачу, но вполне могла моментально отыгрываться. Сайсай Чжен проявила чудеса стойкости и характера и собственный гейм удержала, отыграв сразу 5 брейк-поинтов. Казалось, что на этом все шансы Мугурусы на спасение партии исчерпаны - Чжен уверенно выигрывала собственные подачи, но взять партию китаянке так и не удалось.
Обратный брейк Гарбинье оформила уже в тот момент, когда Сайсай вышла подавать на победу в сете. Подачу соперницы Мугуруса взяла под ноль. Более того, отыграв двойной брейк-поинт в собственном гейме, испанская теннисистка сумела и второй раз подряд отличиться на приеме. Таким образом 12-я ракетка турнира взяла уже фактически проигранный сет.
В начале второй партии Мугуруса продолжила уничтожать соперницу. Гарбинье оформила сразу 2 брейка, повела - 5:0 и выиграла, таким образом 9 геймов подряд на стыке двух сетов. Полного разгрома Сайсай Чжен избежала и даже отыграла одну упущенную подачу, но точку в матче Гарбинье Мугуруса поставила еще одним выигранным на приеме геймом.
В третьем раунде соревнований в Дубае Гарбинье Мугуруса сыграет с действующей чемпионкой турнира - украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. Элина стартовала на текущих соревнованиях в Дубае с победы на отказе над Онс Жабер.
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