суббота, 16 февраля 2019 г.

Кеи Нишикори разыграет со Стэном Вавринкой путевку в финал турнира в Роттердаме.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Роттердаме японский теннисист Кеи Нишикори уверенно преодолел четвертьфинальную стадию турнира. В двух партиях Нишикори обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича, занимающего на данный момент 38-ю строчку мирового рейтинга. На выход в 1/2 финала соревнований в Нидерландах Кеи Нишикори потратил чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.


(1) Кеи Нишикори - Мартон Фучович - 6:3, 6:2

 Нишикори достаточно быстро стал оправдывать статус фаворита этого четвертьфинального противостояния. После небольшой разведки боем японский теннисист оформил брейк под ноль и, казалось бы, ушёл в отрыв. Но его, отрыва в смысле, так и не случилось. Следующий же гейм Нишикори тоже проигрывает под ноль, позволяя Фучовичу моментально сравнять счет.

Кеи вполне мог тут же восстановить свой перевес, но не воспользовался брейк-поинтом. Правда, до конца стартовой партии Нишикори еще успел отличиться на приёме и сразу же подать на сет.

Вторую партию с брейка начал уже сам Мартон, но этот факт лишь раззадорил Нишикори. Японец со счета 0:2 оформил сразу 3 брейка подряд, оставил за собой сразу 6 геймов и, таким образом, с баранкой для соперника во втором сете, Кеи закончил матч.

В полуфинале турнира в Роттердаме Кеи Нишикори сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, которому чуть ранее удалось обыграть Дениса Шаповалова из Канады.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 00:19
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)