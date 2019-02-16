Кеи Нишикори разыграет со Стэном Вавринкой путевку в финал турнира в Роттердаме.

(1) Кеи Нишикори - Мартон Фучович - 6:3, 6:2
Нишикори достаточно быстро стал оправдывать статус фаворита этого четвертьфинального противостояния. После небольшой разведки боем японский теннисист оформил брейк под ноль и, казалось бы, ушёл в отрыв. Но его, отрыва в смысле, так и не случилось. Следующий же гейм Нишикори тоже проигрывает под ноль, позволяя Фучовичу моментально сравнять счет.
Кеи вполне мог тут же восстановить свой перевес, но не воспользовался брейк-поинтом. Правда, до конца стартовой партии Нишикори еще успел отличиться на приёме и сразу же подать на сет.
Вторую партию с брейка начал уже сам Мартон, но этот факт лишь раззадорил Нишикори. Японец со счета 0:2 оформил сразу 3 брейка подряд, оставил за собой сразу 6 геймов и, таким образом, с баранкой для соперника во втором сете, Кеи закончил матч.
В полуфинале турнира в Роттердаме Кеи Нишикори сыграет со швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой, которому чуть ранее удалось обыграть Дениса Шаповалова из Канады.
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