пятница, 15 февраля 2019 г.

Кеи Нишикори уверенно одолел Эрнеста Гулбиса на пути в четвертьфинал турнира в Роттердаме.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в Роттердаме японский теннисист Кеи Нишикори шагнул в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга Кеи в двух партиях переиграл латвийского лаки лузера Эрнеста Гулбиса, занимающего на данный момент 84-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Нишикори потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.


(1) Кеи Нишикори - (LL) Эрнест Гулбис - 6:1, 6:4

В начале поединка Нишикори полностью переигрывал оппонента и вырвался вперед в счете сразу с двумя брейками - 5:0. Латвийского теннисиста хватило лишь на то, чтобы выиграть гейм престижа на собственной подаче, а вот Кеи партию до победы довел более чем уверенно.

Повел в счете с геймом на приеме в активе японский теннисист и в дебюте второй партии. Правда, Гулбис на этот раз отставание в счете ликвидировал. Нишикори не смутился и в концовке сета оформил еще один брейк, а сразу же после него уверенно подал на победу во всем матче.

Теперь в четвертьфинале соревнований в Роттердаме Кеи Нишикори сыграет против венгерского теннисиста Мартона Фучовича, который в своем матче второго круга переиграл грузина Николоза Басилашвили.

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о 00:25
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