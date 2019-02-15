Кеи Нишикори уверенно одолел Эрнеста Гулбиса на пути в четвертьфинал турнира в Роттердаме.

(1) Кеи Нишикори - (LL) Эрнест Гулбис - 6:1, 6:4
В начале поединка Нишикори полностью переигрывал оппонента и вырвался вперед в счете сразу с двумя брейками - 5:0. Латвийского теннисиста хватило лишь на то, чтобы выиграть гейм престижа на собственной подаче, а вот Кеи партию до победы довел более чем уверенно.
Повел в счете с геймом на приеме в активе японский теннисист и в дебюте второй партии. Правда, Гулбис на этот раз отставание в счете ликвидировал. Нишикори не смутился и в концовке сета оформил еще один брейк, а сразу же после него уверенно подал на победу во всем матче.
Теперь в четвертьфинале соревнований в Роттердаме Кеи Нишикори сыграет против венгерского теннисиста Мартона Фучовича, который в своем матче второго круга переиграл грузина Николоза Басилашвили.
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