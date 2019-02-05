Бенуа Пэр уверенно стартовал на домашнем турнире в Монпелье.

Бенуа Пэр успешно преодолел стартовый раунд соревнований во французском Монпелье. В матче первого круга Бенуа, получивший 8-й номер посева, в двух довольно напряженных сетах переиграл россиянина Евгения Донского, занимающего 96-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждой из партий Пэр по разу отличился на приёме, причём в стартовом отрезке матча француз оформил брейк уже под самый занавес сета. Все собственные подачи Бенуа удержал. На победу в противостоянии Бенуа Пэр потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.
(8) Бенуа Пэр - Евгений Донской - 7:5, 6:3
Во втором раунде соревнований в Монпелье Бенуа Пэр сыграет с чешским спортсменом Томашем Бердыхом.
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