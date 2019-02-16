Ангелина Калинина не сумела пробиться в основную сетку турнира в Дубае.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проигрывает финальный матч квалификации соревнований категории WTA Premier в Дубае. В борьбе за выход в основную сетку турнира Ангелина в трех партиях уступила лидеру посева отборочной стадии американке Бернарде Пере, занимающей 82-ю строчку мирового рейтинга. Представительница США потратила на победу чуть менее 2 часов игрового времени.
Бернарда Пера - Ангелина Калинина - 4:6, 6:3, 6:2
Соперница Бернарды Перы по первому раунду основной сетки соревнований в Дубае определится после завершения всех матчей квалификации.
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