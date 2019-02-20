Каролина Плишкова на двух тай-брейках обыгрывает Элисон Риске в третьем круге турнира в Дубае.

Чешская теннисистка Каролина Плишова выходит в четвертьфинал соревнований категории WTA Premier 5 в Дубае, на которых она получила 4-й номер посева. В матче третьего круга Каролина на двух тай-брейках обыграла американку Элисон Риске, занимающую 51-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если в стартовой партии теннисистки обошлись без брейков, то во втором сете каждая по разу вырывалась вперед с геймом на приеме в активе, но тут же упускала собственную подачу. На победу в противостоянии Каролина Плишкова потратила чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.
(4) Каролина Плишкова - Элисон Риске - 7:6(3), 7:6(5)
В четвертьфинале соревнований в Дубае Каролина Плишкова сыграет с представительницей Тайваня Шувей Се, которая достаточно неожиданно переиграла на стадии третьего круга Анжелик Кербер
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