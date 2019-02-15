Давид Феррер уступил во втором раунде турнира в Буэнос-Айресе.

Альберт Рамос-Винольяс - (WC) Давид Феррер - 3:6, 7:6(9), 6:3
Давид Феррер начал отчетный поединок, наверное, не лучшим образом, достаточно быстро упустив собственную подачу. Но в ответ Давиду удалось оформить сразу 3 брейка подряд, оставить за собой 5 последующих геймов и спокойно отпраздновать победу в стартовой партии.
Второй сет снова начался с брейка в исполнении Рамоса-Винольяса, но опять Давид легко переломил ход партии и дважды подряд отличился на приеме. На этот раз удержать перевес Феррер не смог и довольно быстро позволил Альберту выровнять ситуацию в счете. Но вот на тай-брейке у Давида были все шансы заканчивать встречу, но двумя матч-боллами Феррер не воспользовался. А вот на третий сет испанскому ветерану попросту не хватило сил.
Рамос-Винольяс повел в счете сразу с двумя брейками - 5:0. Давид, конечно, собрал всю волю в кулак, уж очень не хотелось ему проигрывать последний в карьер матч в Буэнос-Айресе с разгромным счетом в решающей партии. Феррер даже помешал сопернику с первой попытки подать на матч, но вот вторым шансом Альберт уже воспользовался. На победу в противостоянии Рамосу-Винольясу понадобилось почти 2 с половиной часа игрового времени.
В четвертьфинале соревнований в Буэнос-Айресе Альберт Рамос-Винольяс сыграет с победителем матча между Диего Шварцманом и Альяжем Бедене.
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