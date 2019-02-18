Юлия Гергес завершила выступления в Дубае уже после первого круга.

Немецкая теннисистка Юлия Гергес, которая на соревнованиях в Дубае получила 13-й номер посева, не сумела преодолеть уже стартовый раунд турнира. В матче первого круга Юлия в двух партиях уступила американке Элисон Риске, занимающей 51-ю строчку мирового рейтинга. В обеих сетах на корте велась достаточно напряженная борьба, но практически весь матч именно представительница США лидировала в счете. Гергес частенько удавалось выравнивать ситуацию на корте, но в итоге чуть менее чем за 1 час и 45 минут игрового времени победа досталась именно Риске.
Элисон Риске - (13) Юлия Гергес - 6:4, 7:5
Примечательно, что неделю назад на соревнованиях в Дохе в матче между этими теннисистками победу отпраздновала именно Юлия.
Во втором раунде соревнований в Дубае Элисон Риске сыграет с француженкой Ализе Корне.
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