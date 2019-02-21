Андрей Рублев выходит в четвертьфинал турнира в Марселе.

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий на данный момент достаточно скромную 115-ю строчку мирового рейтинга, выходит в четвертьфинал соревнований категории ATP-250 в Марселе. На стадии второго круга Андрей в двух партиях переиграл 48-ю ракетку мира итальянца Маттео Берреттини. Стартовый сет Рублев выиграл благодаря единственному брейку. Да и во второй партии россиянин вполне мог побеждать куда спокойнее, но не сумел подать на матч. Правда, на тай-брейке Андрей полностью переиграл оппонента, отдав тому лишь 2 розыгрыша. На победу в матче Андрей Рублев потратил чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
Андрей Рублев - Маттео Берреттини - 6:3, 7:6(2)
В 1/4 финала соревнований в Марселе Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным, который еще вчера в своем матче второго круга одолел 4-ю ракетку турнира Дениса Шаповалова
из Канады.
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