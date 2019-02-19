вторник, 19 февраля 2019 г.

Жо-Вильфред Тсонга уступил Андрею Рублеву в первом раунде соревнований в Марселе.

Французский теннисист Жо-Вильфред Тсонга, получивший от организаторов соревнований в Марселе wild card в основную сетку, не сумел преодолеть уже стартовый раунд турнира. В матче первого круга Жо-Вильфред в трех партиях уступил россиянину Андрею Рублеву, занимающему на данный момент 115-ю строчку мирового рейтинга. Тсонга уверенно выиграл стартовый сет противостояния, но проиграл две последующие партии. Причем решающий отрезок встречи француз отдал сопернику практически без борьбы. На победу в матче Андрей Рублев потратил 1 час и 35 минут игрового времени.


Андрей Рублев - (WC) Жо-Вильфред Тсонга - 2:6, 6:4, 6:2

Во втором раунде соревнований в Марселе Андрей Рублев сыграет с победителем матча между Жереми Шарди и Маттео Берреттини.

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о 23:36
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