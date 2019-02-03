Елена Рыбакина выигрывает 60-тысячник в Лонсестоне.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина становится победительницей соревнований ITF в австралийском Лонсестоне, призовой фонд которых составлял 60 тысяч долларов. В титульном матче Елена на отказе одолела россиянку Ирину Хромачеву, занимающую 131-ю строчку мирового рейтинга. Ирина повела в начале матча с быстрым брейком, но позволила сопернице дважды отличиться на приеме и выиграть стартовый сет. По ходу второй партии Хромачева снова не удержала перевес и именно после обратного брейка в исполнении Рыбакиной решила отказаться от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте чуть менее часа с четвертью игрового времени
Елена Рыбакина - (4) Ирина Хромачева - 7:5, 3:3, ret
Для Елены Рыбакиной титул в Лонсестоне становится всего вторым на соревнованиях категории ITF и, пока что, самым значимым в карьере.
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