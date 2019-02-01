Арина Сабаленко уверенно преодолела четвертьфинальную стадию турнира в Санкт-Петербруге.

(4) Арина Сабаленко - (Q) Екатерина Александрова - 6:3, 6:4
Начало четвертьфинального поединка получилось достаточно нервным для явной фаворитки матча. Арина потратила слишком много времени на то, чтобы войти во встречу и довольно часто ошибалась. Так, в стартовом гейме на собственной подаче Сабаленко допустила сразу 2 двойные ошибки и фактически без борьбы позволила сопернице уйти в отрыв с брейком. Александрова к своей подаче отнеслась куда ответственнее, правда и соперница помогала россиянке своими оплошностями в розыгрышах.
К середине партии у Арины стало лучше получаться проводить фирменные комбинации, ошибок стало значительно меньше, да и давление на соперницу становилось все более ощутимым. Правда, свою подачу Сабаленко защитила не без проблем, но важнее всего в данной ситуации было то, что белорусская спортсменка зацепилась на приеме. Александрова доигралась до двойного брейк-поинта, но именно в этот момент у россиянки прорезалась подача. Первый брейковый мяч она отыграла вообще эйсом, да и во втором случае ввод мяча в игру прилично помог Екатерине восстановить равновесие в счете. Сабаленко, правда, добралась и до третьего брейк-поинта, который в итоге и оказался реализованным. История на этом мяче приключилась занимательная - после удара Александровой мяч зацепил сетку и предательски свалился на половину белорусской спортсменки. Екатерина даже успела начать извиняться, но Арина воспользовалась hawk-eye и доказала, что на самом деле мяч приземлился в ауте.
Кстати, именно касание мяча троса сыграло на руку Сабаленко и при выигрыше следующего гейма - свою подачу Арина защитила именно после того, как мяч свалился под сетку на половине Александровой. Екатерина вообще переживала в этом отрезке матча не лучшие времена. Белорусская теннисистка потихоньку перехватила инициативу и снова добралась до двойного брейк-поинта. Опять первый мяч россинка отыграла и даже довольно неплохо вышла к сетке на втором мяче, но Сабаленко успела к укороченному и классно сыграла по линии. Так Арина оформила второй подряд брейк.
Сабаленко продолжила успешный отрезок матча еще одной выигранной подачей и даже добралась до сет-болла на приеме, но Александрова, наконец, прервала серию и выпуталась из неприятной ситуации. Собственный гейм Екатерина защитила, но вот помешать 4-й ракетке соревнований подать на стартовый сет россиянка уже не смогла.
Вторую партию Арина начала с еще одного брейка, но в этом случае ей всеми силами помогала соперница - Екатерина допустила сразу 3 двойные ошибки за гейм и позволила Сабаленко получить перевес в счете уже в самом начале игрового отрезка. Лихорадило Александрову и в следующем гейме на подаче - на этот раз россиянка выдала 2 двойные подряд и подарила Арине, таким образом, брейк-поинт. Но на этот раз Екатерина отыгралась.
А вот в середине партии провалилась сама Сабаленко. Белорусская теннисистка умудрилась упустить собственную подачу со счета 40:15 и позволить Александровой оформить, таким образом, обратный брейк. Правда, от Екатерины последовал ответный комплимент - россиянка тоже упустила подачу с двойного гейм-болла и подарила, таким образом, Арине возможность подавать на победу в матче. С ней белорусская теннисистка справилась.
Теперь за выход в финал соревнований в Санкт-Петербурге Арина Сабаленко поспорит с победительницей матча между Анастасией Павлюченковой и Кики Бертенс.
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