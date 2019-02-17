воскресенье, 17 февраля 2019 г.

Александра Саснович спаслась со счета 0:6, 1:4 на старте турнира в Дубае.

Белорусская теннисистка Александра Саснович добилась волевой и тяжелейшей победы на старте соревнований в Дубае. После провального начала встречи против Екатерины Макаровой из России, Саснович устроила впечатляющий камбек со счета 0:6, 1:4. По ходу второй партии Александра помешала Макаровой подать на матч, а в решающем отрезке встречи белорусская теннисистка дважды отыгрывалась с брейка. На победу в матче Александра Саснович потратила почти 2 часа и 25 минут игрового времени.


Александра Саснович - Екатерина Макарова - 0:6, 7:5, 6:4

 Во втором раунде соревнований в Дубае Александра Саснович сыграет с представительницей Тайваня Шувей Се, обыгравшей на старте турнира его 10-ю ракетку Анастасию Севастову из Латвии.

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о 12:54
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