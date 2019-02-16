суббота, 16 февраля 2019 г.

Доминик Тим уступил Диего Шварцману в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе.

Лидер посева соревнований в Буэнос-Айресе австрийский теннисист Доминик Тим завершил выступления на турнире на стадии полуфинала. В борьбе за выход в титульный матч Доминик на тай-брейке решающего сета проиграл местному спортсмену Диего Щварцману, занимающему 19-ю строчку текущего мирового рейтинга. На волевую победу аргентинцу понадобилось даже чуть более двух с половиной часов игрового времени.


(4) Диего Шварцман - (1) Доминик Тим - 2:6, 6:4, 7:6(5)

 А ведь, по сути, Доминик Тим несколько раз оказывался буквально в нескольких шагах от победы в полуфинальном матче турнира в Буэнос-Айресе. После уверенно выигранной стартовой партии австрийский теннисист лидировал с брейком во втором сете. Но со счета 4:2 Доминик умудрился дважды упустить собственную подачу и отдать Шварцману 4 гейма подряд. Как вы понимаете, Диего благодаря такому провалу соперника перевёл матч в решающий сет.

Но и в нем Тиму удалось вырваться вперёд с геймом на приеме в активе. Опять к перевесу Доминик отнесся крайне расхлябанно и очень скоро не просто оказался в роли догоняющего - Шварцман получил возможность подавать на матч. Австриец отыгрался и даже получил матч-болл в следующем гейме на подаче соперника. Но Диего дотянул таки до тай-брейка и уже на нем оформил победу в противостоянии. Примечательно, что до матч-болла у Шварцмана на этом тай-брейке вообще не случалось ни одного мини-брейка.

Теперь в финале соревнований в Буэнос-Айресе Диего Шварцман сыграет против итальянца Марко Чеккинато, который чуть ранее обыграл еще одного представителя Аргентины Гвидо Пелью.

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о 23:53
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