Доминик Тим уступил Диего Шварцману в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе.

(4) Диего Шварцман - (1) Доминик Тим - 2:6, 6:4, 7:6(5)
А ведь, по сути, Доминик Тим несколько раз оказывался буквально в нескольких шагах от победы в полуфинальном матче турнира в Буэнос-Айресе. После уверенно выигранной стартовой партии австрийский теннисист лидировал с брейком во втором сете. Но со счета 4:2 Доминик умудрился дважды упустить собственную подачу и отдать Шварцману 4 гейма подряд. Как вы понимаете, Диего благодаря такому провалу соперника перевёл матч в решающий сет.
Но и в нем Тиму удалось вырваться вперёд с геймом на приеме в активе. Опять к перевесу Доминик отнесся крайне расхлябанно и очень скоро не просто оказался в роли догоняющего - Шварцман получил возможность подавать на матч. Австриец отыгрался и даже получил матч-болл в следующем гейме на подаче соперника. Но Диего дотянул таки до тай-брейка и уже на нем оформил победу в противостоянии. Примечательно, что до матч-болла у Шварцмана на этом тай-брейке вообще не случалось ни одного мини-брейка.
Теперь в финале соревнований в Буэнос-Айресе Диего Шварцман сыграет против итальянца Марко Чеккинато, который чуть ранее обыграл еще одного представителя Аргентины Гвидо Пелью.
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