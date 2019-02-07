Денис Шаповалов пробивается в четвертьфинал турнира в Монпелье.

Канадский теннисист Денис Шаповалов, получивший на соревнованиях категории ATP-250 в Монпелье 3-й номер посева, становится четвертьфиналистом турнира. В стартовом для себя матче второго круга Денис обыграл представителя Испании Марселя Гранольерса, занимающего 111-ю строчку мирового рейтинга. Стартовый сет встречи Шаповалов оставил за собой благодаря позднему брейку, ну а во второй партии отличиться на приеме не удалось ни одному из теннисистов. Тай-брейк канадец провел в разы увереннее соперника и отдал Гранольерсу на нем лишь 1 розыгрыш. На победу в матче Денис Шаповалов потратил чуть менее 1 часа и 25 минут игрового времени.
(3) Денис Шаповалов - Марсель Гранольерс - 6:4, 7:6(1)
В четвертьфинале турнира в Монпелье Денис Шаповалов сыграет с победителем матча между Уго Умбером и Ильей Ивашкой.
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