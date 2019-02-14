Виктор Троицки с баранкой уступил Го Соеде в третьем раунде Челленджера в Бангкоке.

Сербский теннисист Виктор Троицки не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории Челленджер в Бангкоке. На стадии третьего раунда Виктор, занимающий на данный момент 221-ю строчку мирового рейтинга, разгромно уступил представителю Японии Го Соеде. В стартовой партии встречи японский спортсмен отвесил некогда грозному сопернику полноценную баранку. Да и второй сет Соеда начал с брейка, выиграв, таким образом, сразу 9 стартовых геймов во встрече подряд. Со счета 0:6, 0:3 Троицки попытался организовать камбек, но после обмена брейками Го таки отпраздновал итоговую победу, на которую ему понадобилось чуть более часа с четвертью игрового времени.
(12) Го Соеда - (8) Виктор Троицки - 6:0, 6:4
В четвертьфинале Челленджера в Бангкоке Го Соеда сыграет с представителем Швейцарии Хенри Лааксоненом.
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