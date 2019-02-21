Сергей Стаховский выходит в четвертьфинал соревнований в Марселе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский выигрывает битву лаки-лузеров на стадии второго раунда соревнований категории ATP-250 во французском Марселе. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Сергей в двух партиях переиграл местного теннисиста Грегуара Баррера, занимающего на данный момент 130-ю строчку мирового рейтинга. В каждом из сетов противостояния Стаховский сумел по разу отличиться на приеме и удержать этот минимальный перевес. На победу в поединке Сергей Стаховский потратил час с четвертью игрового времени.
(LL) Сергей Стаховский - (LL) Грегуар Баррер - 6:3, 6:4
Теперь в четвертьфинале соревнований в Марселе Сергей Стаховский сыграет против лидера посева Стефаноса Циципаса из Греции.
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