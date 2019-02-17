Сергей Стаховский с волевой победы начал борьбу за выход в основу турнира в Марселе.

Сергей Стаховский выходит в финал квалификации соревнований категории АТР-250 во французском Марселе. На старте отборочного раунда украинский теннисист, получивший в нем 4-й номер посева, переиграл представителя Боснии и Герцеговины Мирзу Башича, занимающего 168-ю строчку мирового рейтинга. Стаховский проиграл стартовый сет, но затем достаточно уверенно оставил за собой две последующие партии. На выход в финал квалификации турнира в Марселе Сергей Стаховский потратил 1 час и 50 минут игрового времени.
Сергей Стаховский - Мирза Башич - 4:6, 6:1, 6:3
Теперь за право сыграть в основной сетке турнира в Марселе Сергей Стаховский поспорит с местным теннисистом Констаном Лестьеном.
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