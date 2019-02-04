Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию турнира в Софии.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проигрывает в финале квалификации соревнований категории ATP-250 в Софии. В борьбе за выход в основную сетку турнира Сергей в двузх партиях уступил представителю Германии Даниэлю Брандсу, занимающему на данный момент 180-ю строчку мирового рейтинга. Стаховский провалил начало матча и отпустил соперника в отрыв сразу с двумя брейками. Одну упущенную подачу Сергей отквитал, но восстановить равновесие до конца первого сета украинцу так и не удалось. По ходу второй партии оба теннисиста поочередно вырывались вперед с брейками в активе, но в итоге все решилось на затяжном тай-брейке. Именно на нем Брандс и оформил итоговую победу, на которую немецкому теннисисту понадобилось чуть более полутора часов игрового времени.
Даниэль Брандс - Сергей Стаховский - 6:4, 7:6(9)
Соперник Даниэля Брандса по первому раунду основной сетки соревнований в Софии определится чуть позже.
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