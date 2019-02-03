Сергей Стаховский с разгромной победы начинает борьбу за выход в основную сетку турнира в Софии.

Сергей Стаховский успешно стартовал в квалификации соревнований категории ATP-250 в болгарской Софии. В первом раунде отбора украинский теннисист разгромил хозяина кортов Габриэля Донева, получившего wild card в квалификацию от организаторов. За весь матч Стаховский отдал сопернику всего 3 гейма. На выход в финал квалификации турнира в Софии Сергей потратил всего 48 минут игрового времени.
Сергей Стаховский - Габриэль Донев - 6:1, 6:2
За выход в основную сетку соревнований в столице Болгарии Сергей Стаховский поспорит с немцем Даниэлем Брандсом.
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