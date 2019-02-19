вторник, 19 февраля 2019 г.

Сергей Стаховский берет реванш у Констана Лестьена за поражение в финале квалификации и выходит во второй раунд турнира в Марселе.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который попал в основную сетку соревнований категории ATP-250 в Марселе в ранге лаки-лузера, выходит во второй раунд турнира. В первом круге "основы" Сергей в трех партиях обыграл француза Констана Лестьена, которому, как раз и уступил в финале квалификации днем ранее. На победу над 168-м номером мирового рейтинга Стаховский потратил почти 2 часа игрового времени.


(LL) Сергей Стаховский - (Q) Констан Лестьен - 7:6(3), 1:6, 6:3

В стартовом сете противостояния Стаховскому удался удивительный камбек. Украинский теннисист проигрывал сразу с двумя брейками - 1:4, но сумел вернуться в борьбу и полностью ликвидировать свое отставание в счете. При этом второй обратный брейк Сергей оформил уже в тот момент, когда Лестьен вышел подавать на победу в партии.

На этом, правда, проблемы Стаховского не закончились, поскольку украинец тут же снова упустил собственный гейм и подарил Констану вторую попытку подать на сет. Но и этим шансом оставить за собой стартовый сет француз не воспользовался. В итоге, партия перетекла на тай-брейк, на котором Стаховский и оформил победу.

Второй сет начался для украинского теннисиста так же провально. Снова Стаховский дважды проигрывает собственную подачу, но на этот раз Лестьен не позволил украинцу даже сократить отставание в счете. В итоге француз одержал разгромную победу в сете и перевел матч в решающий отрезок.

Третья партия началась в довольно равной борьбе, но в середине сета Стаховский отличился на приеме. И к этому перевесу Сергей отнесся очень бережно. Мог украинец поставить точку в матче еще одним брейком, но Констан спас собственную подачу с двух матч-боллов у соперника. Правда, таким образом француз лишь отсрочил поражение - через несколько минут Стаховский спокойно подал на победу в матче.

Во втором раунде соревнований в Марселе Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между чемпионом турнира в Роттердаме французом Гаэлем Монфисом, получившим 7-й номер посева, и представителем Чехии Иржи Веселы.

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о 15:14
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