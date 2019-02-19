Сергей Стаховский берет реванш у Констана Лестьена за поражение в финале квалификации и выходит во второй раунд турнира в Марселе.

(LL) Сергей Стаховский - (Q) Констан Лестьен - 7:6(3), 1:6, 6:3
В стартовом сете противостояния Стаховскому удался удивительный камбек. Украинский теннисист проигрывал сразу с двумя брейками - 1:4, но сумел вернуться в борьбу и полностью ликвидировать свое отставание в счете. При этом второй обратный брейк Сергей оформил уже в тот момент, когда Лестьен вышел подавать на победу в партии.
На этом, правда, проблемы Стаховского не закончились, поскольку украинец тут же снова упустил собственный гейм и подарил Констану вторую попытку подать на сет. Но и этим шансом оставить за собой стартовый сет француз не воспользовался. В итоге, партия перетекла на тай-брейк, на котором Стаховский и оформил победу.
Второй сет начался для украинского теннисиста так же провально. Снова Стаховский дважды проигрывает собственную подачу, но на этот раз Лестьен не позволил украинцу даже сократить отставание в счете. В итоге француз одержал разгромную победу в сете и перевел матч в решающий отрезок.
Третья партия началась в довольно равной борьбе, но в середине сета Стаховский отличился на приеме. И к этому перевесу Сергей отнесся очень бережно. Мог украинец поставить точку в матче еще одним брейком, но Констан спас собственную подачу с двух матч-боллов у соперника. Правда, таким образом француз лишь отсрочил поражение - через несколько минут Стаховский спокойно подал на победу в матче.
Во втором раунде соревнований в Марселе Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между чемпионом турнира в Роттердаме французом Гаэлем Монфисом, получившим 7-й номер посева, и представителем Чехии Иржи Веселы.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий